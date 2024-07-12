الإمارات تبحث إنشاء المزيد من المفاعلات النووية

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قالت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تبحث إنشاء المزيد من المفاعلات النووية، فيما تقوم حاليا بتشغيل المفاعلات النووية التي بنتها بتكنولوجيا كورية.وأوضح "حمد الكعبي" السفير الإماراتي لدى النمسا، ومندوب بلاده لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية، في مقابلة أجرتها معه أمس وكالة رويترز للأنباء، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن إجراءات المناقصة ذات الصلة، إلا أن حكومة بلاده تدرس إنشاء المزيد من المفاعلات بشكل إيجابي. وأضاف أنه سيتم على الأرجح إنشاء 2 إلى 4 مفاعلات نووية إضافية، وقد تبدأ إجراءات المناقصة هذا العام.وكانت الإمارات قد أنشأت 4 مفاعلات نووية على الطراز الكوري بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ 5 آلاف و600 ميغاوات في منطقة براكة، على بعد 270 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أبوظبي، وبدأت تشغيلها تدريجيا منذ عام 2021.وأشار السفير الكعبي إلى أن كوريا الجنوبية التي قامت ببناء محطات الطاقة النووية في الإمارات لن يتم التعامل معها على أنها صاحبة العرض المفضل، موضحا أن هذا سيكون قرارا سياسيا لإعطاء فرص عادلة لجميع مقدمي العروض المحتملين.وقال أيضا إن حكومة الإمارات أجرت مناقشات مع كبرى شركات تطوير التكنولوجيا النووية، لكنه لم يكشف عن أسماء تلك الشركات على وجه التحديد.