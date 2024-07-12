الزعيم الكوري الشمالي يأمر باستئناف الإنشاءات في منطقة كال ما السياحية

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زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" موقع إنشاءات منطقة "كال ما" الساحلية السياحية في مدينة "وان سان"، والذي كان قد توقف العمل فيه لعدة أسباب منها جائحة كورونا، حيث أمر باتخاذ الاستعدادات من أجل استئناف العمل هناك.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم زار الموقع الذي يضم المعلم السياحي الرئيسي "ميونغ سا شيب ري"، أول من أمس الثلاثاء حيث أصدر تعليمات ميدانية، وعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين المرافقين له في الموقع، وناقش معهم عددا من القضايا ذات الصلة بافتتاح المنطقة السياحية بحلول مايو من العام القادم.وقال كيم إن مدينة "وان سان" ستُثبت مكانتها بقوة عالميا باعتبارها الوجهة السياحية الأكثر شهرة، مشيرا إلى أن المعلم السياحي "ميونغ سا شيب ري" سيحظى بسمعة قوية باعتباره مصدر فخر للمدينة الكورية الشمالية.وبالإضافة إلى ذلك، أكد كيم على "توسيع وتطوير صناعة السياحة على المدى الطويل" بناء على تجربة إنشاء تلك المنطقة السياحية.ويقول المراقبون إن تصريحات كيم تشير إلى توجهه لتعزيز صناعة السياحة من أجل كسب العملات الأجنبية، خاصة جذب السياح الروس في المستقبل.وكانت كوريا الشمالية قد بدأت في إنشاء تلك المنطقة السياحية في عام 2014 بهدف افتتاحها يوم 15 أبريل 2019 الذي صادف عيد ميلاد مؤسسها "كيم إيل صونغ"، لكن موعد الافتتاح تأجل بسبب انقطاع الإمدادات من المواد اللازمة، نتيجة للعقوبات المفروضة عليها.وبعد تفشي جائحة كورونا، توقفت الإنشاءات تماما منذ عام 2020.