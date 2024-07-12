ترشيح سومي تيري المتهمة في أمريكا لجائزة إيمي عن فيلم وثائقي

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تم ترشيح نجم هوليوود "روبرت داوني جونيور" الشهير بأعماله مثل "آيرون مان" و"شرلوك هولمز"، لجائزة "إيمي" لأفضل ممثل مساعد عن دوره في الدراما الأمريكية "المتعاطف" من إخراج المخرج الكوري "باك تشان اوك".كما تم إدراج اسم "سومي تيري" الخبيرة في الشؤون الكورية الشمالية، والتي اتهمها المدعون الأمريكيون مؤخرا بممارسة أنشطة غير قانونية نيابة عن الحكومة الكورية الجنوبية، في قائمة المرشحين لجائزة "إيمي"، كمنتجة للفيلم الوثائقي "ما وراء اليوتوبيا".ووفقا لقائمة المرشحين لجوائز إيمي الـ76 التي أعلنتها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكية أمس، تم ترشيح الممثل "داوني جونيور" لجائزة أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات القصيرة عن دراما "المتعاطف" التي تم بثها على قناة "إتش بي او". وقد لعب 4 أدوار في هذه الدراما، بما في ذلك عميل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وعضو في الكونغرس، ومخرج سينمائي، ومعلم.وقد جذبت هذه الدراما الانتباه باعتبارها أول عمل للمخرج الكوري "باك"، ولكن لم يتم ترشيحها في فئات أخرى مثل أفضل فيلم أو أفضل مخرج بخلاف أفضل ممثل مساعد.وفي الوقت نفسه، تم ترشيح الممثلة كورية الأصل "غريتا لي"، التي اشتهرت من خلال فيلم "الحياة الماضية"، لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في المسلسلات الدرامية، في حفل توزيع جوائز "إيمي" لهذا العام، عن مسلسل "عرض الصباح"، الذي تم بثه على "آبل تي في بلاس".وكانت الدكتورة "سومي تيري"، الخبيرة في شؤون شبه الجزيرة الكورية، والتي اتهمها المدعون الأمريكيون مؤخرا بالعمالة لصالح الحكومة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة، واحدة من المنتجين المشاركين للفيلم الوثائقي كمنتجة للفيلم الوثائقي "ما وراء اليوتوبيا"، وتم إدراج اسمها ضمن قائمة المرشحين مع ثلاثة منتجين آخرين.