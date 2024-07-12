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الكوريتان

كوريا الشمالية تقوم بتصريف المياه من سد هوانغ كانغ دون إنذار مسبق

Write: 2024-07-18 15:02:01Update: 2024-07-18 15:02:57

كوريا الشمالية تقوم بتصريف المياه من سد هوانغ كانغ دون إنذار مسبق

Photo : YONHAP News

حذرت  وزارة  البيئة  في  كوريا  الجنوبية اليوم  من  أن  كوريا  الشمالية بدأت  في  تصريف  المياه  من  سد  هونغ  كانغ  على  نهر  إيم  جين  الليلة الماضية،  دون  إصدار  إنذار  مسبق.  
وأوضحت  الوزارة أنه  لم  تظهر  بوادر  على  تصريف  المياه من  السد  الكوري الشمالي  في  صور  الأقمار  الاصطناعية التي  تم  التقاطها حتى  الساعة  الـ10  من  مساء  أمس،  لكن  عرض  النهر  في  أسفل  السد  ظهر  أكثر  اتساعا في  الصور  التي  تم  التقاطها في  الساعة  الـ3  من  صباح  اليوم.
يشار  إلى  أنه  عند  هطول  أمطار  غزيرة،  تقوم  وزارة  البيئة في  كوريا  الجنوبية بمراقبة  تصريف  المياه من  السدود  عند  منابع  الأنهار المشتركة  بين  الكوريتين، بما  في  ذلك  سد  هوانغ  كانغ،  باستخدام صور  الأقمار  الاصطناعية 3  مرات  يوميا.
وفور  التأكد من  تصريف  المياه، قررت  وزارة  البيئة مشاركة  البيانات  مع  الجيش  والحكومات المحلية،  وتفعيل  نظام  الاستجابة  للطوارئ، مع  بث  تحذيرات وتنظيم  دوريات  لضمان  سلامة  السكان هناك.
وأعرب  مسؤول  في  وزارة  التوحيد  الكورية الجنوبية  اليوم  عن  الأسف  لقيام  كوريا  الشمالية بتصريف  المياه  من  سد  هوانغ  كانغ  دون  إنذار  مسبق  لكوريا  الجنوبية، على  الرغم  من  طلب  سيول  رسميا  يوم  28  من  شهر  يونيو  الماضي  بإخطارها مسبقا  قبل  التصريف.
يذكر  أن  كوريا  الشمالية قامت  بتصريف  المياه من  سد  هوانغ  كانغ  دون  إشعار  مسبق  في  سبتمبر 2009  مما  أدى  إلى  مصرع  عدد  من  المواطنين  الكوريين الجنوبيين  غرقا  عند  المجرى  السفلي لنهر  إيم  جين،  وبالتالي  اتفقت  الكوريتان  حينها  على  إصدار  إخطار  مسبق  عند  تصريف  المياه.
وقد  قامت  كوريا  الشمالية بالفعل  بإخطار  كوريا  الجنوبية  بتصريف المياه  مرتيْن  في  عام  2010  ومرة  ​​واحدة  في  عام  2013،  لكنها  توقفت  منذ  ذلك  الحين  على  الرغم  من  الطلبات المتكررة  من  قبل  الحكومة  الكورية الجنوبية.
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