أمطار غزيرة تضرب المناطق الجنوبية من كوريا اليوم الجمعة

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من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة على أجزاء كثيرة من البلاد غدا السبت.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تشهد جزيرة "جيجو" ومنطقة "هو نام" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" أمطارا بمعدلات تتراوح بين 20 و80 ملليمترا اليوم الجمعة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة تزيد عن 100 ملليمتر على مقاطعة جنوب "جولا".ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" أمطارا تتراوح بين 10 إلى 40 ملليمترا، بينما ستتلقى أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة، ما يتراوح بين 5 إلى 30 ملليمترا.ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 ملليمترا في الساعة على أجزاء من مقاطعتي جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ" حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.وبالنسبة ليوم الغد السبت، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار تتراوح بين 20 إلى 80 ملليمترا على معظم أنحاء البلاد، مع هطول أمطار غزيرة تزيد عن 100 ملليمتر على بعض المناطق.وستتراوح درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم الجمعة بين 26 إلى 34 درجة مئوية، أي أعلى بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية مقارنة بالأمس الخميس.