الرئيس يون يتعهد بتحويل مقاطعة شمال جولا إلى مركز للتكنولوجيا الفائقة

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تعهد الرئيس "يون صوك يول" بتحويل مقاطعة شمال جولا إلى مركز للتكنولوجيا الفائقة في البلاد.وجاء هذا التعهد خلال منتدى لمناقشة معيشة الشعب عُقد في ساحة "أو ريوم" التابعة لمجموعة "جيه بي" المالية في مدينة "جونغ أوب" بمقاطعة شمال "جولا"، أمس الخميس.وقال الرئيس إنه سيعمل على إنشاء مجمع صناعي متخصص في الهيدروجين في بلدة "وان جو" بالمقاطعة، وإنشاء منظومة للابتكار للمركبات التجارية الهيدروجينية.وتعهد "يون" أيضا بتحويل المقاطعة إلى تجمع للزراعة والصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن بلدة "كيم جيه" تضم واديا للابتكار في مجال المزارع الذكية، وأن "إيك سان" هي موطن التجمع الكوري الوطني للأغذية. وتعهد الرئيس بتقديم الدعم لتوسيع الاستثمار الخاص في الصناعات الزراعية في المقاطعة.كما كشف الرئيس أيضا عن خطط لتعيين "جون جو" و"كون سان" و"نام وان" كمناطق ترويجية للصناعات الثقافية بحلول العام القادم، ضمن الجهود الرامية إلى رعاية المحتوى الثقافي الذي يبرز الخصوصيات المحلية.