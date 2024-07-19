سيول تفرض عقوبات مستقلة على شركة من هونغ كونغ وسفينة كورية شمالية

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لفرض عقوبات مستقلة على شركة شحن من هونغ كونغ وسفينة كورية شمالية متورطتين في نقل الفحم الكوري الشمالي من سفينة إلى سفينة بصورة غير قانونية.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس بأن العقوبات ستفرض اليوم الجمعة على شركة الشحن "يلين" من هونغ كونغ والسفينة الكورية الشمالية "دوك سونغ".وأوضحت الوزارة أن السفينة "ديه اي" عديمة الجنسية والمملوكة لشركة "يلين" قامت بتحميل فحم كوري شمالي من السفينة "دوك سونغ" في المياه القريبة من مدينة "نام بو" الشمالية في مارس الماضي ونقلت الشحنة.وبناء على طلب من الإدارة الأمريكية، احتجزت الحكومة الكورية الجنوبية السفينة "ديه اي" بينما كانت في طريقها إلى مدينة "فلاديفوستوك" الروسية، وقامت بالتحقيق معها للاشتباه في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي.يُذكر أن الشحن من سفينة إلى سفينة مع السفن الكورية الشمالية وتصدير الفحم الكوري الشمالي محظوران بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.الجدير بالذكر أيضا أن السفينة "دوك سونغ" هي سفينة مستعملة دخلت كوريا الشمالية في نهاية مارس من العام الماضي. ويعد توريد السفن المستعملة إلى كوريا الشمالية انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي.