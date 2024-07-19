المستشفيات تتعامل مع استقالات 7648 طبيبا متدربا

Photo : YONHAP News

تعاملت المستشفيات الكورية مع استقالات أكثر من 7 آلاف و600 طبيب متدرب تركوا مواقع عملهم منذ فبراير من العام الجاري احتجاجا على زيادة حصص القبول في كليات الطب.وصرحت وزارة الصحة أمس الخميس بأن 110 من بين 151 مستشفىً تدريبيا، قد قدمت البيانات ذات الصلة، والتي أظهرت أن 7 آلاف و648 طبيبا، أي بنسبة 56.5%، من أصل 13 ألفا و531 طبيبا متدربا، قد استقالوا.وأخطرت المستشفيات الحكومة بأنها تتطلع إلى توظيف 7 آلاف و707 أطباء متدربين في النصف الثاني من هذا العام.وبالنسبة للمستشفيات الخمسة الكبار في منطقة العاصمة، فقد استقال 92% من أصل حوالي 3200 طبيب متدرب قرروا عدم العودة إلى العمل.وقدمت هذه المستشفيات طلبات لتوظيف ألفين و833 طبيبا متدربا في النصف الثاني من هذا العام.وسوف تقوم وزارة الصحة بالتحقق من طلبات المستشفيات اليوم الجمعة، ثم تنشر إشعارا بالتوظيف يوم الاثنين القادم، وستمضي في توظيف المتدربين الجدد حتى شهر أغسطس.