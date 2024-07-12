زعيم كوريا الشمالية يلتقي بنائب وزير الدفاع الروسي

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أفادت تقارير إعلامية بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التقى بنائب وزير الدفاع الروسي الذي زار بيونغ يانغ على رأس وفد رسمي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" التقى بوفد عسكري روسي برئاسة "أليكسي كريفورو تشكو" أمس الخميس.وأضاف التقرير أن "كيم" و"كريفوروتشكو" ناقشا أهمية وضرورة التعاون العسكري بين البلدين للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.وتعهد "كيم" بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ودعا "كيم" جيشي كوريا الشمالية وروسيا إلى التوحد بحزم أكبر للدفاع عن السلام والعدل في العالم.يُذكر أن "كريفوروتشكو" هو أول مسؤول عسكري روسي يزور كوريا الشمالية منذ أن عقد "كيم" محادثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في بيونغ يانغ الشهر الماضي.