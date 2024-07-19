وزير الخارجية الكوري يزور لاوس الأسبوع القادم لحضور اجتماعات آسيان

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة أن الوزير "جو تيه يول" سيزور مدينة "فينتيان" عاصمة لاوس الأسبوع القادم، حيث يشارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وخلال الزيارة، سيناقش الوزير "جو" سبل تطوير التعاون من خلال مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية ورابطة آسيان، حيث يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والثلاثين على إقامة علاقات الحوار بين كوريا الجنوبية وآسيان.وسوف يحضر "جو" أيضا سلسلة من الاجتماعات الوزارية، بما في ذلك اجتماع كوريا وآسيان، واجتماع آسيان زائد ثلاثة، وقمة شرق آسيا، والمنتدى الإقليمي لآسيان، حيث يناقش سبل تعزيز المشاركة الشاملة في مختلف المجالات.وأضافت الوزارة أن "جو" سيعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين.ونظرا لأن منتدى آسيان هو المنصة الإقليمية الوحيدة متعددة الأطراف للحوار الأمني التي تشارك فيها كوريا الشمالية، فإن الاهتمام يتركز على ما إذا كانت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" ستحضر هذا المنتدى.