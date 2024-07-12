المنتخب الكوري يتراجع مركزا واحدا في تصنيف الفيفا

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تراجع المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم بدرجة واحدة حسب التصنيف الجديد الصادر أمس الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.وتراجع تصنيف المنتخب الكوري إلى المركز الثالث والعشرين عالميا بعدما كان يحتل المركز الـ22 في ترتيب شهر يونيو الماضي.أما على مستوى تصنيف المنتخات الآسيوية، فاحتل منتخب اليابان المركز الـ18 عالميا، فيما احتل منتخب إيران المركز الـ20، وأستراليا المركز الـ24، وقطر المركز الـ34.واحتفظ منتخب الأرجنتين بصدارة تصنيف الفيفا، وتلاه منتخب فرنسا في المركز الثاني.وشهدت قائمة المنتخبات العشرة الأولى في تصنيف الفيفا تقدم المنتخب الإسباني 5 مراكز ليحتل المركز الثالث بعد نيله لقب كأس أمم أوربا "يورو 2024".وقفز منتخب إنغلترا للمركز الرابع، بينما تراجعت البرازيل للمركز الخامس وبلجيكا في المركز السادس وهولندا في المركز السابع.