نائب وزير الخارجية الكوري يزور السعودية وقطر

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صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة بأن "كيم هونغ كيون" النائب الأول لوزير الخارجية قد قام بزيارة لكل من المملكة العربية السعودية وقطر، حيث بحث مع المسؤولين هناك القضايا المتعلقة بالتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وسبل تنمية التعاون بين سيول وكل من الرياض والدوحة في المجالات الدفاعية والصناعية.وفي أثناء زيارته للسعودية وقطر يومي أمس وأول من أمس، أكد "كيم" أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا يشكل تهديدا خطيرا على السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وأيضا على العالم أجمع، ودعا المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة حازمة وموحدة إلى بيونغ يانغ.وخلال زيارته للسعودية، أجرى "كيم" محادثات مع نظيره السعودي "وليد الخريجي"، حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإنشاءات والصواريخ وتخزين النفط الخام.ومن جانبه أكد المسؤول السعودي على أن كوريا الجنوبية تعد دولة شريكة للـ"رؤية 2030" السعودية، وهي خطة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط ، معربا عن أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة.وفي أثناء زيارته لقطر، القتى "كيم" مع وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي "لؤلؤة الخاطر"، حيث أعرب عن أمله في إحراز تقدم في التعاون بين سيول والدوحة، خاصة في مجالات الاستثمار، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدفاعية والزراعية.ومن جانبها، أعربت الوزيرة القطرية عن أملها في تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.