كوريا وأمريكا واليابان تتفق على توسيع مناورات فريدوم إيدج الثلاثية

Photo : YONHAP News

اتفق كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على توسيع المناورات الثلاثية متعددة المجالات "فريدوم إيدج".جاء هذا الاتفاق في بيان صحفي مشترك صادر في ختام محادثات عقدت أمس الخميس في طوكيو بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الأدميرال "كيم ميونغ سو" ونظيريه الأمريكي الجنرال "تشارلز براون"، والياباني الجنرال "يوشيهيديه يوشيدا".وقال البيان إن الدول الثلاث أجرت لأول مرة مناورات "فريدوم إيدج" متعددة المجالات من أجل تعزيز التشغيل البيني بينها، وأنه تم الاتفاق على توسيع هذه المناورات، والعمل معا من أجل بلورة رؤية مشتركة للسلام والاستقرار والردع في المنطقة.وقد أجرت الدول الثلاث مناورات "فريدوم إيدج" في أواخر شهر يونيو الماضي في المياه قبالة جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات الحربية.وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في القمة التي عُقدت بين قادتها في شهر أغسطس من العام الماضي في كامب ديفيد، على إجراء مناورات متعددة المجالات.