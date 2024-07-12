المطرب جيمين عضو فرقة بي تي إس يكشف عن ألبوم منفرد جديد

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أصدر المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" اليوم الجمعة ألبومه المنفرد الجديد الثاني بعنوان "ميوز".وجاء إصدار هذا الألبوم الجديد بعد 16 شهرا من الكشف عن ألبوم المطرب "جيمين" المنفرد الأول بعنوان "فيس" في شهر مارس من العام الماضي.ويضم الألبوم الجديد 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "هُوْ"، وأغنية "سميرالدو غاردن مارشينغ باند"، التي احتلت المركز الثامن والثلاثين في قائمة "بيلبورد هوت 100" فور إصدارها المسبق يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي.وسوف يظهر المطرب "جيمين" في برنامج "ذا تونايت شو" مع "جيمي فالون" على قناة "إن بي سي" الأمريكية يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري، حيث يغني أغنية "هُو" لأول مرة.وقد تم تصوير ذلك البرنامج مسبقا قبل انضمام المطرب "جيمين" للخدمة العسكرية.