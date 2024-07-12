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الدولية

القوات الجوية الأمريكية تنشر 31 مقاتلة من طراز إف 16 في أوسان

Write: 2024-07-19 13:44:12Update: 2024-07-19 14:16:56

القوات الجوية الأمريكية تنشر 31 مقاتلة من طراز إف 16 في أوسان

Photo : YONHAP News

قالت القوات الجوية الأمريكية السابعة إنها تخطط لنقل 8 طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" من قاعدة "كون سان" إلى قاعدة "أوسان" بشكل مؤقت ولمدة عام واحد، ليكون عدد مقاتلات "إف 16" المنشورة في قاعدة "أوسان" 31 مقاتلة.
وأضافت أن خطة نقل الطائرات المقاتلة إلى قاعدة "أوسان" تأتي ضمن اختبار تحسين القدرات القتالية وتعزيز حالة الاستعداد لدعم التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضحت أنه سيتم تقييم التأثيرات على الطلعات الجوية والصيانة والقوى العاملة والمتطلبات اللوجستية على مدى عام واحد.
ومن جانبه، قال الجنرال "ديفيد إيفرسون" قائد القوات الجوية الأمريكية السابعة ونائب قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إن هذا الاختبار سيكون فرصة لمعرفة ما إذا كان سرب بهذا الحجم سيمكنه زيادة فعالية التدريبات وتعزيز القدرات القتالية في حالات الطوارئ.
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