الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة يصل لمستوى قياسي

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وصل الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في النصف الأول من هذا العام.ووفقا لوزارة الصناعة واتحاد التجارة الدولية الكوري، كيتا، أمس الأحد، بلغت شحنات كوريا إلى الولايات المتحدة صادرات بقيمة 28.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 55.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعد هذا الرقم أكبر بكثير من الفائض الإجمالي للبلاد البالغ 23.1 مليار دولار والذي تم تسجيله خلال الفترة المذكورة.وإذا استمرت الصادرات بهذه الوتيرة فمن المرجح أن يصل الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة إلى 50 مليار دولار لعام 2024 بأكمله، متجاوزا مبلغ 44.4 مليار دولار الذي تم تحقيقه في العام الماضي. ومع الزيادة الحادة في صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ظلت صادرات كوريا للولايات المتحدة تتمتع بأكبر فائض تجاري.ومن ناحية أخرى، لم تتغير قيمة الواردات الكورية من الولايات المتحدة بشكل كبير. فبالنسبة للولايات المتحدة، تتقدم كوريا الجنوبية في تصنيف الدول العشر التي سجلت معها واشنطن عجزا تجاريا. ولم يتم إدراج كوريا الجنوبية في تلك القائمة في عام 2021، لكنها احتلت المرتبة التاسعة في عام 2022 والثامنة في عام 2023.