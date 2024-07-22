الحكومة الكورية تجري تفتيشا للتحقق من أماكن الإقامة المسجلة

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صرحت وزارة الشؤون الداخلية الكورية أمس الأحد بأنها ستجري تفتيشا للتحقق من أماكن الإقامة المسجلة اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم 15 أكتوبر القادم.ويتم إجراء هذا التفتيش السنوي للتحقق مما إذا كان مكان الإقامة المسجل هو مكان الإقامة الفعلي.وسوف تجري الوزارة أولا فحصا دون اتصال بدءا من الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين وحتى يوم 26 أغسطس، قبل أن يقوم المسؤولون العموميون من المناطق المحلية بزيارات ميدانية للتأكد من أماكن الإقامة المسجلة في الفترة من 27 أغسطس إلى 15 أكتوبر.ومن أجل الخضوع للتفتيش بدون لقاء مباشر، سيتوجب على المواطنين استخدام تطبيق للتحقق من أماكن إقامتهم المسجلة والإجابة عن الأسئلة المدرجة.وسوف يكون التفتيش في الموقع مخصصا فقط لأولئك الذين لم يشاركوا في المسح غير المباشر، وأولئك الذين يحتاجون إلى تفتيش معمق، مثل الفئات الضعيفة والأسر التي يشتبه في وفاة أفرادها أو غياب بعضهم طويل الأمد عن المدرسة.