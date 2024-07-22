كوريا الجنوبية تبدأ بثا دعائيا صوتيا واسع النطاق ردا على بالونات كوريا الشمالية

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بدأ الجيش الكوري الجنوبي في إجراء عمليات بث دعائية صوتية واسعة النطاق تجاه كوريا الشمالية ردا على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر لبالونات مملوءة بالقمامة نحو الجنوب.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس الأحد إنه كما حذرت عدة مرات، سيجري الجيش بثا عبر مكبرات الصوت في جميع مناطق الخطوط الأمامية من الساعة الواحدة من بعد الظهر. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود نحو كوريا الجنوبية أمس الأحد، بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق السابق.وأجرى الجيش الكوري الجنوبي عمليات بث دعائية تجاه الشمال باستخدام مكبرات الصوت المثبتة على الجبهات الغربية والوسطى والشرقية لليوم الرابع على التوالي أمس، لكنه تحول إلى البث على نطاق واسع باستخدام جميع مكبرات الصوت اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا. وانتقدت هيئة الأركان المشتركة حملة البالونات الكورية الشمالية، وقالت إنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت ليس فقط بالكوريين الجنوبيين ولكن أيضا بالكوريين الشماليين بسبب الأمطار الغزيرة، فإن الجيش الكوري الشمالي يكرر ارتكاب أعمال دنيئة ضد الجنوب.وحذرت هيئة الأركان المشتركة بشدة من أن الإجراءات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر في مناطق الخطوط الأمامية من قبل الجيش الكوري الشمالي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على كوريا الشمالية نفسها، وأن المسؤولية الكاملة تقع بالكامل على عاتق النظام الكوري الشمالي.