المدعي العام يقدم اعتذارا عن التقرير المتأخر حول استجواب السيدة الأولى

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قدم النائب العام الكوري "لي وان صوك" اعتذارا للجمهور اليوم الاثنين، قائلا إنه لم يتم الالتزام بالمبادئ عندما استجوب وكلاء النيابة العامة السيدة الأولى "كيم كون هي" بشأن مزاعم الكسب غير المشروع والتلاعب بالأسهم.وعند وصوله للعمل في مكتب المدعي العام الأعلى في جنوب سيول، أخبر "لي" الصحفيين بأنه لم يتم إطلاعه على الاستجواب من قبل مكتب المدعي العام، وأن المسؤولية الكاملة عن الفشل في قيادة مكتب المدعي العام بشكل صحيح هي مسؤوليته هو.وتعهد "لي" ببذل قصارى جهده لضمان المبدأ الدستوري المتمثل في أن جميع المواطنين متساوون أمام تطبيق القانون أمام التحقيقات. وقد أبلغ رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية "لي تشانغ سو"، المدعي العام باستجواب كيم في الساعة 11:10 من مساء يوم السبت، عندما كان الاستجواب على وشك الانتهاء.وقال المدعي العام إنه سينظر في التقرير المتأخر ويتخذ الإجراء اللازم. وقد تم استدعاء السيدة الأولى يوم الأحد وتم استجوابها لمدة 12 ساعة تقريبا، حتى الساعة 1:20 صباحا، في مبنى ملحق للخدمة الرئاسية في سيول، بسبب تلاعبها المزعوم في الأسهم وفضيحة الحقيبة الفاخرة.