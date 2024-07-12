18.8 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من يوليو

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شهدت قيمة الصادرات الكورية زيادة بنسبة تزيد عن 18% في العشرين يوما الأولى من شهر يوليو الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 37.2 مليار دولار في أول 20 يوما من يوليو، بزيادة نسبتها 18.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 11.6%.وبهذا تكون قيمة الصادرات الكورية قد شهدت زيادة للشهر العاشر على التوالي، منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات سجل زيادة بنسبة 57.5%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 4.5% في حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية في شهر يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.كما زاد حجم صادرات كوريا من السيارات بنسبة 12.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 28.4%، فيما انخفض حجم الصادرات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، والمعدات الدقيقة، والسفن.وقال التقرير إن حصة الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من إجمالي قيمة الصادرات الكورية بلغت 48.2%.أما قيمة الواردات فبلغت 37.25 مليار دولار في العشرين يوما الأولى من يوليو، بزيادة نسبتها 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري يبلغ 50 مليون دولار.