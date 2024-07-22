انخفاض العائدات الضريبية في كوريا بمقدار 9 تريليونات وون

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انخفضت قيمة الضرائب التي جمعتها هيئة الضرائب الوطنية الكورية في أول 5 أشهر من هذا العام بحوالي 9 تريليونات وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير قدمته هيئة الضرائب الوطنية إلى البرلمان اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم العائدات الضريبية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 147 تريليونا و949.2 مليار وون، بانخفاض مقداره 8.9 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل تقدم تحصيل الضرائب منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر مايو بلغ 41.4%، بانخفاض نسبته 5.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم ضرائب القيمة المضافة وضرائب الدخل من الفوائد شهد زيادة، فيما انخفض حجم ضرائب الشركات وضرائب الدخل.