عدم إبلاغ النائب العام مسبقا بشأن استجواب السيدة الأولى

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اتضح أنه لم يتم إبلاغ النائب العام لي "وان صوك" مسبقا بشأن استجواب المدعين للسيدة الأولى "كيم كون هي". وأبلغ "لي تشانغ سو" رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، النائبَ العام في الساعة 11:10 من مساء أول من أمس السبت، بأنه تم استجواب السيدة الأولى كيم في مكان آخر غير مكتب المدعي العام.وقد تلقى النائب العام التقرير عبر الهاتف عندما كان الاستجواب على وشك الانتهاء، بعد حوالي عشر ساعات من بدئه. وقد استدعى فريقان للتحقيقات تابعان لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، السيدة الأولى إلى المبنى الملحق بجهاز الأمن الرئاسي في الساعة 1:30 من ظهر يوم السبت، وقاما باستجوابها لمدة 12 ساعة تقريبا حتى الساعة 1:20 من صباح أمس الأحد.وقد أبلغ المدعون "لي" بالاستجواب في الساعة 11:10 من مساء يوم السبت عندما أكملوا بالفعل الاستجواب، بشأن تلاعب كيم المزعوم بالأسهم، وكانوا قد تجاوزوا منتصف الطريق في الاستجواب بشأن فضيحة الحقيبة الفاخرة.وقال مسؤول من مكتب المدعي العام الأعلى إنه لم يكن النائب العام ولا أي من أعضاء النيابة العامة على علم بالاستجواب، وقد تم إبلاغهم عندما شارف الاستجواب على الانتهاء.