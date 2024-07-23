توقعات بأكبر موجة من السفر الصيفي في كوريا فيما بين 27 يوليو و2 أغسطس

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من المتوقع أن يتجه العدد الأكبر من المسافرين خلال هذا الموسم للعطلات الصيفية إلى وجهات على طول الساحل الشرقي في كوريا بالسيارة، بين أواخر شهر يوليو الجاري وأوائل أغسطس القادم.ووفقا لمسح أجراه معهد النقل الكوري على تسعة آلاف و770 أسرة في أواخر الشهر الماضي، قال 48.9% من المشاركين إنهم يخططون لقضاء إجازة. ومن بينهم، كان 76.6% يستعدون لرحلات داخلية، بينما كان 23.4% يتطلعون للسفر إلى الخارج.وقال 19.2% من إجمالي المشاركين إنهم يخططون لقضاء الإجازة فيما بين 27 يوليو و2 أغسطس، بينما قال 12.2% إنهم يخططون للإجازة في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس.وبالنسبة لوجهات السفر، قال 25.1% إنهم سوف يتوجهون إلى مناطق على طول الساحل الشرقي، بينما سيتجه 17.9% إلى الساحل الجنوبي، و11.3% إلى الساحل الغربي، و10% إلى جزيرة جيجو في أقصى الجنوب.ومع احتمال استخدام 81.7% من المسافرين لسيارات الركاب، حددت وزارة النقل الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس "كفترة إجراءات مرورية خاصة"، مع مراعاة توسيع وسائل النقل العام وتعزيز السلامة المرورية وزيادة الراحة العامة.