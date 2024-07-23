إحالة 24 مدرسا إلى النيابة بتهمة بيع أسئلة اختبارات دخول الجامعات

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سلمت الشرطة إلى النيابة العامة حوالي 20 مدرسا في الخدمة، يشتبه في قيامهم ببيع أسئلة اختبارات دخول الجامعات لمؤسسات التعليم الخاص.وقالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الاثنين، إنها قامت، بعد النظر في 24 حالة، باحتجاز 69 معلما ومسؤولا في مؤسسات التعليم الخاص. ومن بين هذا المجموع، قامت الشرطة بتسليم 24 معلما إلى النيابة، من بينهم 11 بتهمة مخالفة قانون مكافحة الكسب غير المشروع. وتبين أن أحد هؤلاء المعلمين حصل على 254 مليون وون، أي حوالي 183 ألف دولار، مقابل تقديم أسئلة اختبارات دخول الجامعات للمؤسسات الخاصة فيما بين أبريل 2019 ونوفمبر الماضي.وتعتقد الشرطة أن الحالات الأخيرة ليست نتيجة لنظام يشمل وسطاء محترفين. ووفقا للشرطة، فإنه لكي يتمكن المعلمون في الخدمة من المشاركة في اختبارات دخول الجامعات كممتحنين، يتعين عليهم تقديم مواد تنص على أنهم لم يشاركوا في كتابة كتب للتحضير لاختبارات دخول الجامعات في السنوات الثلاث الماضية.وقالت الشرطة إنه تبين أن المعلمين المتهمين شاركوا في التحضير لاختبارات دخول الجامعات من خلال تقديم مواد مزيفة وبالتالي إخفاء حقيقة مشاركتهم في كتابة كتب للتحضير للامتحانات.