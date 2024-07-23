محكمة الاستئناف تصدر حكما على رئيس سام سونغ للإلكترونيات قبل نهاية يناير

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قالت المحكمة العليا في سيول إنها تهدف إلى إصدار حكم في محاكمة الاستئناف لرئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، الذي ثبتت براءته في فبراير، في قضية اندماج شركة تابعة لشركة سام سونغ، وذلك قبل نهاية يناير القادم.وكشفت المحكمة عن هذه الخطة أمس الاثنين خلال جلسة الاستماع التحضيرية الثانية في محاكمة "لي" الذي تمت تبرئته في وقت سابق من شهر فبراير من التلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي المرتبط بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة "سام سونغ تشيه إيل للصناعات"، و"سام سونغ سي آند تي" في عام 2015.كما تبين أن "لي" غير مذنب بتهمة الإفصاح الكاذب والاحتيال المحاسبي المتعلق بشركة "سام سونغ بايولوجيكس". وفي جلسة الاستماع الرسمية الأولى المقرر عقدها يوم 30 سبتمبر القادم، ستراجع المحكمة الأدلة المتعلقة بحكم محكمة منطقة سيول المركزية بأن المواد التي تم الحصول عليها في مداهمة خوادم شركة "سام سونغ بايولوجيكس" وشركة "سام سونغ بايو إببيس" في عام 2019 تم جمعها بشكل غير قانوني.وفي 14 أكتوبر، ستتداول المحكمة العليا بشأن المخالفات المحاسبية المزعومة، بينما ستبحث في يوم 28 أكتوبر ويوم 11 نوفمبر في انتهاكات قانون سوق رأس المال المزعومة في قضية "لي". وفي 25 نوفمبر، ستنظر المحكمة بالتفصيل في اتهامات النيابة العامة ضده.