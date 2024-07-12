اعتقال مؤسس كاكاو بتهمة التلاعب في الأسهم

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تم اعتقال مؤسس شركة كاكاو "كيم بوم سو" اليوم الثلاثاء بتهمة التلاعب في الأسهم المتعلقة باستحواذ الشركة على شركة "إس إم" للترفيه العام الماضي.ووافقت محكمة منطقة جنوب سيول على طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة اعتقال احتياطي لكيم بتهمة انتهاك قانون خدمات الاستثمار المالي وأسواق رأس المال، مشيرة إلى مخاطر فراره وتدمير الأدلة. ويُتهم كيم وغيره من المديرين التنفيذيين في الشركة بتضخيم أسعار أسهم شركة "إس إم"، وهي إحدى شركات البوب الكورية القوية، في محاولة لعرقلة عملية استحواذ في فبراير من العام الماضي من قبل شركة هايب، الشركة الأم لشركة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية لفرقة "بي تي إس".ويشتبه وكلاء النيابة في أن كاكاو خططت مع مشغل صندوق أسهم خاصة لإنفاق حوالي 240 مليار وون، أي حوالي 173 مليون دولار أمريكي، من أجل شراء أسهم "إس إم"، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار أعلى بكثير من 120 ألف وون للسهم الواحد التي كانت هايب تعرضها على صغار المساهمين، وبالتالي تقويض عرض شراء أسهم هايب. وقد قامت هايب في النهاية بتعليق العرض، مما سمح لشركة كاكاو وشركتها التابعة بتأمين حصة تبلغ حوالي 40% في شركة إس إم للحصول على السيطرة الإدارية.