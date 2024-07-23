النائب العام الروسي يزور كوريا الشمالية للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

قام النائب العام الروسي "إيغور كراسنوف" بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية. وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان أصدره أمس الاثنين، إن ممثلين عن مكتب المدعي العام المركزي في كوريا الشمالية كانوا في استقبال النائب العام لدى وصوله إلى بيونغ يانغ.ويحافظ المدعون العامون الروس والكوريون الشماليون على علاقات مشتركة منذ أن وقعوا اتفاقية للتعاون في ديسمبر 2010، لكن هذه هي أول زيارة يقوم بها نائب عام روسي إلى كوريا الشمالية.وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، التقى كراسنوف بنظيره الكوري الشمالي كيم تشول وون، حيث وقعا اتفاقية منقحة للتعاون بين مكتب المدعي العام الروسي ومكتب المدعي العام المركزي لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى برنامج للتعاون بين المكتبين، للفترة من 2024 إلى 2026.وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في مكافحة الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تلك المرتكبة باستخدام العملات الرقمية والأصول المالية الرقمية.وسوف يتعاونان أيضا في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والجرائم الحكومية الأخرى، فضلا عن الجرائم البيئية.