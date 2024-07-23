أسعار المنتجين في كوريا تنخفض للمرة الأولى منذ 7 أشهر

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في شهر يونيو الماضي، بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات انخفض بنسبة 0.1% في يونيو مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 119.19 نقطة.ويعد هذا الانخفاض الأول في سبعة أشهر بعد ارتفاعه لمدة ستة أشهر متتالية. وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 2.5% ليسجل زيادات على أساس سنوي للشهر الحادي عشر على التوالي. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 2.8%، مع تراجع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 6.6%.كما انخفضت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.1% الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%.