وزراء دفاع كوريا والولايات المتحدة واليابان يجتمعون في طوكيو

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من المقرر أن يعقد وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في طوكيو يوم الأحد القادم.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الاثنين إن وزير الدفاع "شين وان شيك" سيجري محادثات مع نظيريْه الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "مينورو كيهارا"، في مقر وزارة الدفاع اليابانية في طوكيو. وسوف يقيّم وزراء الدفاع الثلاثة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، والوضع الأمني الإقليمي، كما سيناقشون كيفية تنسيق إجراءات الرد. وبالإضافة إلى ذلك، ستجري مناقشات حول سبل تعزيز التعاون الأمني وإضفاء طابع مؤسسي على التعاون المشترك.وسوف تأتي هذه الاجتماعات تنفيذا لاتفاق وزراء الدفاع الثلاثة على إجراء محادثات ثلاثية بالتناوب، وذلك خلال اجتماعاتهم على هامش مؤتمر شانغريلا للحوار الأمني في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.ومن المقرر أن يعقد الوزير "شين" أيضا محادثات ثنائية منفصلة مع وزيريْ دفاع الولايات المتحدة واليابان على هامش المحادثات الثلاثية في طوكيو.