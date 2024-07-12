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السياسية

الرئيس يون يرسل وفدا خاصا لمشروع المفاعلات النووية في جمهورية التشيك

Write: 2024-07-23 15:05:32Update: 2024-07-23 22:20:07

الرئيس يون يرسل وفدا خاصا لمشروع المفاعلات النووية في جمهورية التشيك

Photo : YONHAP News

صرح  المكتب الرئاسي  في  كوريا  الجنوبية  اليوم  بأن  الرئيس "يون  صوك  يول" قرر  إرسال  وفد  خاص  إلى  جمهورية  التشيك للعمل  على  فوز  كوريا  بمشروع المفاعلات  النووية  هناك. 
وسوف  يضم  الوفد  كلا  من  مساعد  الرئيس  لشؤون  السياسات  ووزير  الصناعة  والتجارة والطاقة.
ومن  المقرر أن  يقيم  الوفد  الكوري  هناك  لمدة  3  أيام،  حيث  يلتقي  بعدد  من  كبار  المسؤولين  التشيكيين بمن  فيهم  رئيس  الوزراء  ووزير  الصناعة  والتجارة، كما  سينقل  خطاب  شكر  من  الرئيس  يون  على  اختيار كوريا  كمقدم  عطاء  مفضل  للمشروع النووي  التشيكي.
ووصف  المكتب الرئاسي  إرسال  الوفد  بأنه  تعبير  عن  إرادة  الرئيس  لمتابعة الإجراءات  الضرورية  في  المستقبل،  موضحا  أن  الوفد  سيضم  مسؤولين تنفيذيين،  بمن  فيهم  رئيس  المؤسسة الكورية  للطاقة  المائية والنووية،  للالتقاء  مع  رئيس الوزراء التشيكي، لتوضيح  سبل  التعاون بين  البلدين  في  بناء  المفاعلات النووية.
ومن  ناحية  أخرى،  أصدر  الرئيس  يون  خلال  اجتماع مع  كبار  مساعديه أمس،  تعليمات  للوزارات المعنية  ببذل  كل  جهد  ممكن  لتعزيز  النظام البيئي  لمحطات  الطاقة النووية  الكورية.
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