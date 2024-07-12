كوريا الشمالية تقول إنها غير مهتمة بتصريحات ترامب

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أعربت كوريا الشمالية عن عدم اهتمامها بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" التي قال فيها إن علاقته مع بيونغ يانغ كانت جيدة خلال فترة رئاسته.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم إن وقف المجابهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة يعتمد على التصرفات الأمريكية، معتبرة أن المناخ السياسي الفوضوي في الولايات المتحدة سوف يستمر بغض النظر عن أي الشخص الذي سيتولى الرئاسة هناك.وأضاف التقرير أن ترامب كان يبرز علاقاته الشخصية مع القادة الآخرين عندما كان رئيسا، ويحاول أن يعكس ذلك على العلاقات بين الدول، إلا أنه لم يسفر عن تغيير فعلي وإيجابي.وأكد التقرير على ضرورة الفصل بين الشؤون العامة والخاصة، وبين السياسات الخارجية والعواطف الشخصية. كما أشار إلى أن واشنطن ظلت تعرب عن رغبتها في إجراء حوار مع كوريا الشمالية، لكن إذا كان الحوار قائما على نوايا سيئة فهو غير ضروري من البداية.وكان الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" قد قال في خطاب قبوله الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة عن الحزب الجمهوري، يوم الـ18 من يوليو الجاري، إن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" كانت جيدة.