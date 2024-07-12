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الكوريتان

كوريا الجنوبية تستقبل 62 منشقا كوريا شماليا خلال الربع الثاني من العام

Write: 2024-07-23 15:06:45Update: 2024-07-23 17:29:15

كوريا الجنوبية تستقبل 62 منشقا كوريا شماليا خلال الربع الثاني من العام

Photo : YONHAP News

كشفت  الحكومة الكورية  الجنوبية  عن  أن  62  منشقا  كوريا  شماليا  قد  وصلوا  إلى  كوريا  الجنوبية خلال  الربع  الثاني من  هذا  العام. 
جاء  ذلك  في  تصريحات أدلى  بها  مسؤول  في  وزارة  التوحيد  للصحفيين اليوم،  حيث  أوضح  أن  إجمالي عدد  المنشقين  الكوريين الشماليين  في  الربع  الثاني  بلغ  62،  منهم  رجلان  و60  امرأة.
وأشار  إلى  أنه  بإضافة 43  منشقا  وصلوا  في  الربع  الأول،  يكون  العدد  الإجمالي حتى  الآن  105،  وهو  أكبر  قليلا  من  99  منشقا  وصلوا  إلى  الجنوب  في  النصف  الأول  من  العام  الماضي.
وفيما  يتعلق  بعدد  المنشقين الكوريين  الشماليين  رفيعي  المستوى،  مثل  الدبلوماسيين،  من  بين  المنشقين الكوريين  الشماليين  الذين  دخلوا  كوريا  الجنوبية،  قال  المسؤول  إنه  لا  يستطيع التوضيح  لأسباب  أمنية.
وبهذا  بلغ  العدد  التراكمي للمنشقين  الكوريين  الشماليين الذين  دخلوا  كوريا  الجنوبية  حتى  نهاية  الربع  الثاني  من  هذا  العام، 34  ألفا  و183.
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