الخطوط الجوية الكورية تشتري 50 طائرة من شركة بوينغ

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قررت شركة الخطوط الجوية الكورية، كوريان إير، تحديث أسطولها من الطائرات من خلال شراء طائرات متقدمة متوسطة وكبيرة، من شركة بوينغ الأمريكية.وصرحت كوريان إير بأنها أبرمت مذكرة تفاهم لشراء 50 طائرة، منها 20 طائرة من طراز "9-777" و30 طائرة من طراز "10-787" من شركة بوينغ في المعرض الجوي الدولي الذي عقد أمس في مطار "فارنبورو"، في منطقة "هامبشاير" بالمملكة المتحدة.وتبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي 20 مليار دولار، وهي الأكبر التي تبرمها الشركة الكورية حتى الآن.وأوضحت الخطوط الجوية الكورية إن الطائرة "9-777" تعتبر الطائرة الأكثر استقرارا وكفاءة من بين سلسلة الطائرات "777"، مشيرة إلى أن طول جناحيها يصل إلى 71.8 متر، وهما مصنوعان من مادة الكربون، وهو ما يعد أطول من نظيراتها في نفس السلسلة، مما يحسن من كفاءة استهلاك الوقود بنسبة تزيد عن 10%. وتبلغ مسافة التشغيل أكثر من 13 ألف كيلومتر، مما يسمح برحلات جوية مباشرة تنطلق من مطار إنتشون الدولي إلى جميع مناطق الولايات المتحدة.ويتميز هذا النوع من الطائرات أيضا بأطول هيكل يبلغ 76.7 متر بين السلسلة "777"، ويتسع عادة لما يصل إلى 420 شخصا.أما الطائرة " 10-787" فتعد الأكبر في السلسلة "787"، حيث يمكنها نقل ركاب وبضائع أكثر بنسبة 15% مقارنة بالطائرة "9-787" العاملة حاليا، كما تحسنت كفاءتها في استهلاك الوقود بأكثر من 25% مقارنة بالطائرات الحالية.وتعد هذه الطائرات قادرة على القيام بعمليات لمسافات طويلة إلى الأمريكتين وأوربا، ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في أسطول الخطوط الجوية الكورية بعد التكامل مع خطوط آسيانا الجوية.