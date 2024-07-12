حزب قوة الشعب الحاكم يعقد مؤتمرا عاما بعد ظهر اليوم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد حزب "قوة الشعب" الحاكم مؤتمرا عاما لاختيار قيادة جديدة له بدءا من الساعة الـ2 من بعد ظهر اليوم في مجمع "كينتكس" للمعارض في مقاطعة "كيونغ كي"، حيث يتم اختيار زعيم للحزب و4 أعضاء كبار وعضو شاب للمجلس الأعلى، بناء على 80% من نتائج تصويت أعضاء الحزب و20% من استطلاع الرأي العام للمواطنين العاديين، والذي انتهى بالأمس.وسوف يتم الإعلان عن النتائج في حدود الساعة الـ4 والنصف من بعد ظهر اليوم.وبالنسبة لانتخاب زعيم الحزب، إذا حصل شخص ما على أغلبية الأصوات اليوم، فسيتم تأكيده على الفور كزعيم للحزب، ليتسلم القيادة من رئيس لجنة الطوارئ "هوانغ او يو" ثم يتم اختتام المؤتمر. أما إذا لم يحصل أحد على الأغلبية، فسوف تجري عملية التصويت النهائي على الفائزين بالمركزين الأول والثاني للإعلان عن النتيجة النهائية يوم الـ28 من يوليو الجاري.وسوف تبلغ مدة عمل القيادة الجديدة عامين، ومن بين مهامها الرئيسية: إصلاح الحزب، وحل الصراعات الداخلية، وإعادة العلاقات بين الحزب والحكومة بعد الهزيمة الساحقة في الانتخابات العامة التي جرت شهر أبريل الماضي.