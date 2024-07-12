تعافي جميع الشركات الكورية المتضررة من أزمة تكنولوجيا المعلومات الأخيرة

Photo : YONHAP News

تم تأكيد تعافي جميع الشركات الكورية الـ10 التي تعرضت لأضرار بسبب تعطل شبكة المعلومات والاتصالات.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس أنها تأكدت من أن جميع الشركات الـ10 المتضررة من فشل نظام ويندوز الناجم عن التصحيح الأمني ​​لشركة "كلاود سترايك"، قد استكملت عملية التعافي.ونتيجة لأزمة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حدثت يوم الـ19 من شهر يوليو الجاري، تعرضت 10 شركات كورية، بما في ذلك 3 شركات طيران منخفضة التكلفة وشركتان للألعاب، لأضرار شملت عدم استقرار الخوادم وتعطل الصفحات الرئيسية.جاء ذلك فيما لا تزال أعمال التعافي جارية في الخارج، حيث قالت وكالة الإنترنت والأمن الكورية إن توزيع البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي الذي يستغل هذا الفشل منتشر حاليا، مما يتطلب الاهتمام من مسؤولي الأمن السيبراني في الشركات المحلية.ويتم تنفيذ هجمات إلكترونية عن طريق توزيع برامج ضارة تدعي إصلاح المشكلات الفنية الناجمة عن شركة "كلاود سترايك"، أو عن طريق إدخال معلومات شخصية من خلال رسائل بريد إلكتروني تصيدية تتنكر في هيئة موظفين من هذه الشركة.ولكن لحسن الحظ، لم يحدث حتى الآن أي ضرر بسبب الهجوم السيبراني في كوريا فيما يتعلق بهذا الحادث.وفي هذا الصدد، طلبت الوزارة الكورية الرجوع فقط إلى خطط التعافي الرسمية لحالات الطوارئ التي يقدمها موقع "كلاود سترايك" وموقع "بوهو نارا" الكوري.