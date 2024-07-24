لاعبو كرة الطاولة من الكوريتين يتدربون في نفس المكان استعدادا لأولمبياد باريس

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شوهد لاعبو تنس الطاولة من الكوريتين وهم يتدربون في نفس المكان في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للأولمبياد.وبدأ فريق تنس الطاولة الكوري الجنوبي التدريب في قاعة آرينا 4 في جنوب باريس في الساعة 3 من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث قام رياضيون مثل "شين يو بين و"إيم جونغ هون" بعمليات إحماء وتدريبات.وبعد حوالي 40 دقيقة من بدء الفريق الكوري الجنوبي مرانه، دخل كل من "بيون سونغ كيونغ" و"ري جونغ شيك" و"كيم كوم يونغ" من كوريا الشمالية، إلى الساحة وبدؤوا على الفور التدريب باستخدام الطاولة بجانب الرياضيين الكوريين الجنوبيين.ووفقا لموقع "ماي إنفو" الإعلامي الرسمي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس، أرسلت كوريا الشمالية 16 رياضيا للتنافس في سبع رياضات.وتعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 أول مشاركة أولمبية لكوريا الشمالية منذ ثمانية أعوام، بعد أن تم وقفها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لرفضها إرسال رياضيين إلى أولمبياد طوكيو 2020، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.