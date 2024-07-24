الرئيس الجديد للحزب الحاكم يدعو لعدم التناقض مع المشاعر العامة

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شدد الزعيم الجديد لحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا، "هان دونغ هون"، على ضرورة أن يكون الحزب على نفس الجانب من المشاعر العامة، وقال إنه لا توجد سياسة صحيحة يمكن أن تتعارض مع الرأي العام.وأدلى هان بهذا التصريح في خطاب ألقاه في أعقاب إالإعلان عن فوزه في انتخابات رئاسة الحزب أمس الثلاثاء، في مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة "كو يانغ"، بعد حصوله على 62.8% من الأصوات التي تم الإدلاء بها.ودعا الزعيم الجديد لحزب قوة الشعب إلى الاستجابة بشكل أكثر نشاطا لعقول الناس وتوقعاتهم، مشددا على حاجة الحزب إلى تحديد المشاعر العامة بدقة من خلال علاقة صحية ومثمرة مع الحكومة، ومن خلال إجراء مناقشات عقلانية، والرد في الوقت المناسب.وتعهد هان أيضا بمراعاة أولئك الذين لم يدعموه، قائلا إنه سيهتم عن كثب بآراء أعضاء الحزب وزملائه النواب وسيقنعهم عندما يكون هناك خلاف داخل الحزب.وفي الوقت نفسه، حث معسكرُ المعارضة "هان" على المتابعة الفورية لتقديم مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيقات خاصة في قضية تعامل الجيش مع وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي.