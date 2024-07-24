الرئيس يون يؤكد على الوحدة بين الحكومة والحزب الحاكم

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حضر الرئيس يون صوك يول مؤتمر حزب قوة الشعب الحاكم لانتخاب قيادة جديدة أمس الثلاثاء، حيث تم انتخاب "هان دونغ هون" رئيسا جديدا للحزب.وأكد الرئيس يون على أهمية الوحدة بين الحكومة والحزب، وقال إن الحكومة والمعسكر الحاكم يتقاسمان مصيرا مشتركا، وأنه يتوجب على الجانبين أن يتحدا في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب وأن يعملا معا على إسعاد الشعب.واتهم الرئيس معسكر المعارضة بأنه غارق في الخلافات السياسية ويتجاهل القضايا الاقتصادية المعلقة، بما في ذلك قضايا سبل عيش المواطنين.وندد الرئيس بالمعارضة لتعطيل الأنشطة البرلمانية، قائلا إنه على الرغم من مرور شهرين بالفعل على افتتاح الدورة البرلمانية الثانية والعشرين، إلا أن البرلمان لا يزال خاملا تقريبا.وشدد الرئيس يون على أن القوة الموحدة مطلوبة بشدة للتغلب على هذا المشهد السياسي الذي تتمتع فيه المعارضة بأغلبية ساحقة، ولتمكين البلاد من تحقيق قفزة إلى الأمام.