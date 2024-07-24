كوريا الشمالية تطلق المزيد من بالونات القمامة تجاه كوريا الجنوبية

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أطلقت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، بعد ثلاثة أيام من الإطلاق السابق.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء إن النظام الكوري الشمالي أرسل مرة أخرى تلك البالونات، التي تم اكتشافها وهي تحلق باتجاه الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي.ونبهت هيئة الأركان المشتركة الجمهور إلى ضرورة الانتباه عند سقوط أشياء من تلك البالونات وعدم لمسها، والإبلاغ عنها إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة.وقد أرسلت كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة عشر مرات منذ إطلاقها الأول يوم 28 مايو الماضي، ردا على حملات المنشورات المناهضة لها التي قامت بها مجموعات كورية شمالية منشقة في كوريا الجنوبية.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بإجراء بث عبر مكبرات الصوت باتجاه الشمال بالقرب من الحدود ردا على إطلاق كوريا الشمالية المستمر للبالونات.