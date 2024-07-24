الرئيس يون يزور جمهورية التشيك في سبتمبر لمناقشة مشروع الطاقة النووية

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات هاتفية أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" حيث ناقشا التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية ومجالات أخرى، وذلك بعد اختيار جمهورية التشيك لكونسورتيوم كوري جنوبي باعتباره مقدم العرض المفضل لمشروعها الرئيسي للطاقة النووية، الأسبوع الماضي.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس يون سيزور جمهورية التشيك في سبتمبر القادم بدعوة من "فيالا" لمناقشة التنفيذ الناجح لمشروع محطة الطاقة النووية، وسبل تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي. وفي المباحثات الهاتفية، قال يون إن المشروع سيكون بمثابة فرصة لكلا البلدين لتعزيز قدراتهما بشكل كبير في المجال النووي، واقترح أن يتكاتف البلدان لدخول السوق العالمية في عصر النهضة النووية.وأعرب الرئيس يون عن امتنانه لاختيار التشيك للشركة الكورية الجنوبية، وقال إنه أرسل وفدا لمناقشة إجراءات المتابعة.وفي معرض تهنئته على اختيار شركة كوريا للطاقة المائية والنووية كصاحب العرض المفضل، قال فيالا إن المفاعلات النووية الجديدة ستكون نقطة تحول مهمة لبلاده لتأمين أمن الطاقة وتعزيز قدراتها التنافسية الصناعية.وأعرب رئيس الوزراء التشيكي أيضا عن أمله في أن يؤدي المشروع إلى تعزيز المشاركة الاستراتيجية القوية بين البلدين.