إنفيديا تسمح باستخدام شرائح إتش بي إم 3 من سام سونغ في السوق الصينية

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء إن ذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل الرابع من إنتاج شركة سام سونغ للإلكترونيات، أو رقائق "إتش بي إم 3"، قد اجتازت اختبارات الجودة التي أجرتها شركة "إنفيديا" للاستخدام في معالِجاتها للمرة الأولى، لكن الجيل الخامس من "إتش بي إم 3 إي" لم يفِ بعد بمعايير إنفيديا.ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مجهولة قولها إنه سيتم استخدام شرائح "إتش بي إم 3" من سام سونغ فقط في وحدة معالجة الرسومات الخاصة بإنفيديا الأقل تطورا "إتش 20"، التي تم تطويرها للسوق الصينية بما يتوافق مع ضوابط التصدير الأمريكية.وقالت المصادر أيضا إنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت إنفيديا ستستخدم شرائح "إتش بي إم 3" من سام سونغ في معالجات الذكاء الاصطناعي الأخرى.وأضافت المصادر أن سام سونغ لم تستوف بعد معايير إنفيديا لشرائح "إتش بي إم 3 إي" من الجيل الخامس، وأن الاختبارات على تلك الرقائق مازالت مستمرة.