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الكوريتان

عدد الهاربين الشماليين الذين دخلوا الجنوب في النصف الأول من العام يصل إلى 105

Write: 2024-07-24 10:54:38

عدد الهاربين الشماليين الذين دخلوا الجنوب في النصف الأول من العام يصل إلى 105

Photo : KBS News

وصل عدد المنشقين الكوريين الشماليين الذين دخلوا إلى كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 105، بزيادة طفيفة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول للصحفيين أمس الثلاثاء، بأن هذا الرقم يشمل رجلين و60 امرأة وصلوا إلى الجنوب في الربع الثاني من هذا العام، ليصل إجمالي عدد المنشقين الكوريين الشماليين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى 105، بما في ذلك 43 في الربع الأول.
وقد دخل إجمالي 99 منشقا كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الماضي 2023.
وأشار المسؤول إلى أن أرقام هذا العام مماثلة لأرقام العام الماضي، لكن هناك حاجة إلى المزيد من المراقبة لتقدير الرقم للعام بأكمله، حيث قد تختلف الأرقام الفصلية بسبب عوامل متعددة.
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