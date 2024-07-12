كوريا تشهد زيادة في عدد المواليد الجدد للشهر الثاني على التوالي

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية ١٩ ألفا و٥٤٧ مولودا في شهر مايو الماضي، بزيادة نسبتها ٢.٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت أول زيادة في عدد المواليد الجدد في شهر أبريل الماضي، بعد تسجيل انخفاض لـ١٨ شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٢.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها زيادة في عدد المواليد الجدد للشهر الثاني على التوالي منذ شهر نوفمبر من عام ٢٠١٥.وأشار التقرير إلى عدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر مايو الماضي شهد زيادة بنسبة ٢١.٦٪، مسجلا بذلك زيادة للشهر الثاني على التوالي.أما عدد الوفيات فبلغ 28 ألفا و٥٤٦ حالة وفاة في مايو، بانخفاض نسبته ١.٢% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبهذا يكون عدد سكان كوريا قد سجل انخفاضا بمقدار ٨ آلاف و٩٩٩ نسمة.