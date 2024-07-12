رئيس الحزب الحاكم الجديد يزور المقبرة الوطنية كأول جدول رسمي

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قام رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" بزيارة للمقبرة الوطنية صباح اليوم الأربعاء كأول جدول عمل رسمي بعد انتخابه.وكان في صحبة "هان" في زيارته للمقبرة الوطنية زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "تشو كيونغ هو"، وجميع قادة الحزب، بمن فيهم أعضاء اللجنة العليا الجدد، ورئيس اللجنة السياسية.وبعد أن قدم إكليلا من الزهور للمقبرة، كتب "هان" في سجل الزوار أنه سوف يستمع أكثر من أفراد الشعب، ويشرح لهم أكثر، ويقنعهم أكثر، لكسب قلوب الناس والمضي معهم قدما نحو المستقبل.وفي طريقه إلى البرلمان، قال رئيس الحزب الحاكم الجديد "هان" إنه سيعمل خطوة بخطوة على حل الخلافات القائمة داخل الحزب، معربا عن نيته العمل مع أشخاص قادرين ليتمكن حزب القوة الشعب الحاكم من أداء أعماله بشكل جيد.وفي وقت لاحق من اليوم، سيستقبل "هان" مساعد الرئيس "يون صوك يول" للشؤون السياسية "هونغ تشول هو"، ثم يحضر مأدبة عشاء يقيمها الرئيس "يون" للقيادات الجديدة للحزب الحاكم.