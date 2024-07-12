جواز سفر كوريا الجنوبية الثالث عالميا

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احتل جواز سفر كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة عالميا مع جوازات سفر النمسا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبرغ وهولندا والسويد.ووفقا لمؤشر "هينلي" لترتيب جوازات السفر، يمكن لحاملي جواز سفر كوريا الجنوبية السفر بدون تأشيرة إلى ١٩١ دولة.وقد احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في المؤشر الصادر في شهر يوليو من عام ٢٠٢٢، ثم احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر يوليو العام الماضي.وجاء جواز سفر سنغافوره في المرتبة الأولى، حيث يتيح لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى ١٩٥ دولة، وجاءت في المركز الثاني جوازات سفر كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا، التي تتيح الدخول بدون تأشيرة إلى 192 دولة.واحتلت المرتبة الرابعة جوازات سفر كل من بلجيكا والدانمارك ونيوزلندا والنرويج وسويسرا وبريطانيا.أما جواز السفر الكوري الشمالي فاحتل المرتبة السادسة والتسعين، حيث يمكن لحامليه السفر بدون التأشيرة إلى ٤١ دولة.ويتم ترتيب جوازات السفر عالميا بناء على عدد الدول التي يتيح كل جواز سفر لحامليه إمكانية السفر إليها بدون تأشيرة.