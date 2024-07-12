كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات جوية مشتركة

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أعلنت القوات الجوية الكورية أنها سوف تجري مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الثامن من شهر أغسطس في قاعدة "سو وان" الجوية الكورية.وسوف تشارك في هذه المناورات مقاتلات "إف ٣٥ بي" و"إف إيه ١٨" التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى مقاتلات "إف ١٦" و"إف إيه ٥٠" و"كي إيه ١" و"إف ١٥ كي" الكورية الجنوبية.واستعدادا للمناورات، تم نشر عشر مقاتلات من طراز "إف إيه ١٨" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في اليابان، في قاعدة "سو وان" الكورية منذ يوم العاشر من شهر يوليو الجاري.كما تم نشر عدد من مقاتلات "إف ٣٥ بي" الأمريكية اليوم للمشاركة في المناورات.وقالت القوات الجوية الكورية إن المناورات الجوية المشتركة تشمل التدريب على مناورات أساسية للمقاتلات، والدعم الجوي القريب، والاعتراض الجوي والدفاع الجوي المضاد.وأضافت أن المناورات تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني لطياري الدولتين الحليفتين لمختلف أنواع المقاتلات.