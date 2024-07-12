سيول وواشنطن تبحثان الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

أجرى نائب المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي جون إيل" مباحثات أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن مع نائب الممثل الخاص للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية "ثيس بيلي" لمناقشة الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والإجراءات المضادة لاستفزازات كوريا الشمالية.وأدان الجانبان استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إطلاقها بالونات محملة بالقمامة تجاه كوريا الجنوبية، وحثا بيونغ يانغ على الوقف الفوري لتصرفاتها التي تشكل تهديدات، والعودة إلى الحوار الذي اقترحته كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.كما اتفق المسؤولان الكوري والأمريكي على أن يكون البلدان على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع استفزازات كوريا الشمالية المحتملة، والرد الصارم عليها استنادا على وضعية الدفاع المشترك القوية بين سيول وواشنطن.وأعرب الجانبان عن قلقهما من أن تستمر كوريا الشمالية وروسيا في تعاونهما العسكري والاقتصادي الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، واتفقا على مواجهته بالتعاون مع المجتمع الدولي.كما اتفقا على تعزيز الجهود لمواجهة الأنشطة السيبيرانية غير الشرعية التي تمارسها كوريا الشمالية، وإرسالها عمالا إلى الخارج، وتهريبها للنفط المكرر، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى منع تمويل بيونغ يانغ لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية.