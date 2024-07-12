توقعات باحتلال كوريا الجنوبية المركز العاشر في أولمبياد باريس

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توقع أحدث تحليل لبيانات الدول المشاركة في أولمبياد باريس أن تحتل كوريا الجنوبية المركز العاشر من بين تلك الدول بالحصول على 9 ميداليات ذهبية.وقال تقرير صادر عن شركة "نيلسن" لتحليل البيانات إنه بناء على نتائج شركة "غريس نوت" البريطانية من بيانات المسابقات العالمية والقارية منذ منافسات أولمبياد طوكيو التي أقيمت قبل 3 أعوام، فإن التوقعات تشير إلى أن كوريا الجنوبية ستحتل المركز العاشر في أولمبياد باريس بالفوز بـ9 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية.وكانت شركة "غريس نوت" قد توقعت في أواخر شهر يونيو الماضي أن تحصل كوريا الجنوبية على 8 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و16 ميدالية برونزية.الجدير الذكر أن اتحاد الرياضة الكوري يهدف إلى احتلال المركز الخامس عشر بالحصول على 5 ميداليات ذهبية.وتوقعت شركة "غريس نوت" أن تحصل كوريا الجنوبية على 3 ميداليات ذهبية في رمي السهام، و6 ذهبيات أخرى في كرة الريشة، والسيف، والتسلق الرياضي، والتيكوندو، ورفع الأثقال.كما توقعت أن تتصدر الولايات المتحدة جدول الميداليات بالحصول على 39 ميدالية ذهبية، وتليها الصين بـ34 ذهبية، ثم فرنسا بـ27 ذهبية، وبريطانيا بـ17 ذهبية.