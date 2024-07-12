0.2% انكماشا في الاقتصاد الكوري خلال الربع الثاني من العام

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انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من هذا العام.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو.ويمثل هذا أسوأ أداء على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022، عندما تراجع الاقتصاد الكوري بنسبة 0.5%.ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3%.وأرجع التقرير هذا الانكماش إلى تأثير الأساس، حيث يتم احتساب رقم الربع الثاني مقارنة بالنمو المسجل في الربع الأول والذي بلغ 1.3%.وأشار التقرير أيضا إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي للنصف الأول سجل 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ النصف الأول من عام 2022.كما انخفض الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.