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الاقتصادية

0.2% انكماشا في الاقتصاد الكوري خلال الربع الثاني من العام

Write: 2024-07-25 10:23:00Update: 2024-07-25 16:26:36

0.2% انكماشا في الاقتصاد الكوري خلال الربع الثاني من العام

Photo : YONHAP News

انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من هذا العام.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ويمثل هذا أسوأ أداء على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022، عندما تراجع الاقتصاد الكوري بنسبة 0.5%.
ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3%.
وأرجع التقرير هذا الانكماش إلى تأثير الأساس، حيث يتم احتساب رقم الربع الثاني مقارنة بالنمو المسجل في الربع الأول والذي بلغ 1.3%.
وأشار التقرير أيضا إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي للنصف الأول سجل 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ النصف الأول من عام 2022.
كما انخفض الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.
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