رصد علامات على توسيع بنية محطة سو هيه للأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية

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قال الموقع الإلكتروني الأمريكي "38 نورث"، الذي يراقب كوريا الشمالية، إن هناك علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية تقوم بتوسيع خط السكك الحديدية في محطة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية.وفي تقرير نشره الموقع أول من أمس الثلاثاء، اتضح أن هذا التقييم قائم على صور الأقمار الاصطناعية التجارية للمحطة الواقعة في مقاطعة شمال "بيونغ آن".ووفقا للتقرير، فإن مجمع "سو هيه" متصل بشبكة من السكك الحديدية عبر خط أحادي المسار طوله 15 كيلومترا، حيث يتصل عند "تونغ ريم" بخط "بيونغ أوي" الواصل بين بيونغ يانغ و"شين أوي جو".وأضاف التقرير أن خط السكك الحديدية الجديد قيد الإنشاء سيمتد من نقطة تقع إلى الشمال من مبنى النقل مباشرة، وسيتجه نحو مبنى التجميع الأفقي الجديد، وهو قيد الإنشاء أيضا.وأوضح التقرير أنه على الرغم من اقتراب الانتهاء من أعمال الإنشاءات، إلا أنه لم يتم وضع المسارات الفعلية بعد.واعتبر التقرير أن هذه الخطوة التي تتزامن مع جهود التحديث الكبيرة التي تبذلها كوريا الشمالية تؤكد تطلعاتها لزيادة نشاط إطلاق الأقمار الاصطناعية واستخدام الموقع على المدى الطويل.